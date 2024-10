Degryse spreekt zich uit over de trainerskeuze bij Anderlecht: "Het lijkt me geen ramp"

Het gaat nog een hele week gaan over de trainerskeuze bij Anderlecht, daar mag u zeker van zijn. Naar wat wij horen zijn er geen kandidaten waar al gesprekken mee opgestart zijn. David Hubert aanhouden is dus zeker een optie. Iets wat ook Marc Degryse wel ziet zitten.

Degryse ziet een positieve evolutie bij Anderlecht onder de leiding van interim-trainer David Hubert. Volgens Degryse speelt Anderlecht vrijer en neemt het meer initiatief, wat leidt tot aantrekkelijker voetbal.

"Bij Anderlecht krijg ik een beter gevoel. Ze spelen meer vooruit en nemen initiatief. Ik zie enthousiaster voetbal", zegt Degryse in HLN. Hoewel Hubert nog maar 18 dagen de leiding heeft, maakte hij indruk met een belangrijke overwinning in de Europa League tegen Real Sociedad en een eerste zege in de Clasico tegen Standard.

Degryse relativeert wel de overwinning op Standard door te stellen dat de tegenstander geen topclub meer is. “Standard speelt nu om te overleven. Zeqiri en Ayensa zijn voorin noodgevallen die door de concurrentie zijn doorgestuurd en nu Standard moeten redden. Dat is te weinig", aldus Degryse.

Toch ziet hij Hubert als een serieuze kandidaat voor de vaste positie van hoofdtrainer bij Anderlecht. Volgens Degryse hoeft Anderlecht niet ver te zoeken naar een nieuwe coach. Als de club geen absolute zekerheid vindt bij een externe kandidaat, ziet hij geen probleem om verder te gaan met Hubert.

"Als ze geen trainer vinden van wie ze zeker zijn dat het een schot in de roos is, lijkt het me geen ramp om verder te gaan met Hubert," zegt Degryse. "Hubert zeurt niet over wie er ontbreekt. Geen Vertonghen, geen Hazard, Dendoncker ontbrak donderdag en zondag, maar Hubert kwam telkens met oplossingen", legt Degryse uit. "Wat mij betreft maakt hij zeker een goede kans als ze hem tegen een andere kandidaat afwegen."