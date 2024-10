Beerschot-coach Dirk Kuyt komt nu al met goed nieuws voor wedstrijd tegen Anderlecht

Beerschot heeft afgelopen vrijdag voor het eerst sinds de openingsspeeldag nog eens een punt gepakt in de Jupiler Pro League. De club moest het wel zonder Thibaud Verlinden en Antoine Colassin doen.

Beerschot heeft afgelopen vrijdag voor het eerst in lange tijd nog eens een punt gepakt in de Jupiler Pro League. Na acht nederlagen op rij werd er 2-2 gelijkgespeeld tegen KVC Westerlo.

De Kielse Ratten kwamen zelfs dicht bij een overwinning. Beerschot kwam tot twee keer toe op voorsprong, maar steeds was het de 17-jarige Luka Vuskovic die de bordjes weer kon gelijkhangen.

Dat tweede punt van het seizoen werd overigens behaald zonder Antoine Colassin en Thibaud Verlinden. De twee zijn er sinds de wedstrijd tegen STVV niet meer bij geweest.

Dirk Kuyt legde na afloop uit dat Colassin geblesseerd was, net zoals Verlinden. Binnen een kleine twee weken neemt de club het op tegen Anderlecht, een stevige tegenstander. Het tweetal wordt wel terug verwacht voor deze wedstrijd.

"We gaan daar wel vanuit. De jongens werken hard om fit te geraken, de kans is groot dat ze er zullen zijn", gaf Kuyt aan. Maar over de blessure van Colassin kon hij weinig kwijt. "Dat is privé hè, die blessures. Daar mag je niet te veel meer over zeggen tegenwoordig."

"Het is een jongen die laat bij ons is gekomen, hij trainde wel bij Anderlecht en nadien moesten we hem meteen gebruiken, om een resultaat te halen. Het was een beetje overbelasting, het komt wel goed", besluit hij.