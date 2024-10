Naar Rome: de fan guide voor de supporters van de Rode Duivels voor Italië-België

De supporters van de Rode Duivels zullen deze week talrijk aanwezig zijn voor de confrontatie met Italië.

Aanstaande woensdag willen de Rode Duivels weer aansluiting vinden bij hun fans als ze het opnemen tegen Italië in het iconische Stadio Olimpico in Rome. Het is een wedstrijd die altijd een speciaal tintje heeft voor de grote Italiaanse gemeenschap in België, en een wedstrijd waarin de Duivels hun teleurstellende trip naar Frankrijk willen goedmaken.

Het Stadio Olimpico is natuurlijk een legendarisch stadion waar zowel AS Roma en Lazio als de nationale ploeg wedstrijden spelen. Het stadion ligt aan de rand van de stad: vanaf het centraal station Termini ben je er in 45 minuten met het openbaar vervoer.

De dag voor de wedstrijd hoef je echter niet naar het stadion: fans van de Rode Duivels ontmoeten elkaar in de Shamrock Pub in Via del Colosseo 1C. Zoals je misschien al hebt geraden, is de Colosseo het Colosseum. Je kunt dit legendarische monument van de Eeuwige Stad dus gemakkelijk bezoeken, op een steenworp afstand, net als het Forum en het Circus Maximus, voordat je om 17.00 uur naar het ontmoetingspunt gaat.

In de Shamrock Pub kun je de leden van de officiële supportersorganisatie 1895 ontmoeten, die elke interlandbreak alles geven om de fans van de Rode Duivels de beste ervaring te bieden. Je ticket voor de wedstrijd, maar ook sjaals en wedstrijdsouvenirs, kun je ter plekke krijgen.

Tijdens je verblijf in Rome, dat zonnig belooft te worden (je hebt geluk: het regende dinsdag!), kunnen we je alleen maar aanraden om de ongelooflijke Sint-Pietersbasiliek, de ontspannen en feestelijke wijk Trastevere of de rustige en historische Via Appia, net buiten het stadscentrum, te bezoeken.

Ga daarentegen op de wedstrijddag naar het gebied rond het Stadio Olimpico: fans van de Rode Duivels en 1895 ontmoeten elkaar op het Piazzale di Ponte Milvio, aan de rand van het park dat grenst aan het stadion en vlakbij de historische Milvio-brug. Het is een rustige, aangename buurt, maar wel een die zal weergalmen met het gezang van de Belgische fans als de fanwalk, die gepland staat voor 19.15 uur, zich een weg baant naar het stadion, waar hij naar verwachting 30 minuten zal duren. Komaan België!