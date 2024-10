Kritiek op de arbitrage? Dat is dan een boete van 900.000 euro

“Drie extreem zwakke beslissingen, drie penalty’s niet gegeven, wat we simpelweg niet kunnen aanvaarden”, klonk het. De boodschap die Nottingham Forest vijf minuten na de match tegen Everton op X publiceerde was heel erg duidelijk. Die kan je hieronder nog eens bekijken.

“We hadden op voorhand nog gewaarschuwd dat de man aan de knoppen van de VAR een Luton Town-fan is, maar ze hebben hem niet vervangen. Ons geduld is meerdere keren op de proef gesteld”, kwam er even later nog bij.

De ploeg van Matz Sels heeft voor die uitlatingen nu een boete gekregen van 750.000 Britse pond, omgerekend zo’n 900.000 euro, voor het “in vraag stellen van de integriteit van de wedstrijdleiding.”

Nottingham Forest heeft de post op sociale media ook nooit willen verwijderen, waardoor de Engelse voetbalbond niet anders kon dan ingrijpen. Er werd eerst zelfs een boete van 1 miljoen euro gevorderd tegen Forest.

Die kwam er uiteindelijk niet, maar 750.000 pond is wel een heel stevig bedrag. De onafhankelijke commissie die erover moest oordelen heeft het vooral moeilijk met het feit dat er “een duidelijk bewijs is voor het gebrek aan oprechte spijt”.

Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept.



We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.



NFFC will now consider its options.