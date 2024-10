Mannaert nog altijd trots op Club Brugge-transfer: "Ik kan bevestigen dat het bedrag wel degelijk klopte"

Vincent Mannaert, voormalig CEO van Club Brugge, legt uit dat de waardebepaling van een speler afhangt van verschillende factoren. Mannaert verkocht voor vele miljoenen bij blauw-zwart en weet hoe het in elkaar steekt.

"Er zijn veel parameters waarmee je rekening moet houden. Wat is het niveau waarop de speler heeft geacteerd?", begint hij zijn uitleg in een voorpublicatie van het boek 'In de Kleedkamer' in Het Nieuwsblad.

"Met Club Brugge hebben we jaren achtereen in de groepsronde van de Champions League gespeeld, dan stijgt de waarde van je spelers. Ook de positie van de speler, zijn contractduur, en leeftijd spelen een rol." Aanvallers of beslissende spelers krijgen doorgaans een hogere prijs dan verdedigers of doelmannen.

Een andere bron die sportief directeurs kunnen gebruiken, is de website transfermarkt.com. "Het is niet de Bijbel, maar veel sportief directeurs kijken er zeker naar voor een inschatting van de juiste prijs", stelt Mannaert. Hij noemt daarnaast clubs zoals Lille en PSV, die vergelijkbare bedragen kunnen vragen als Club Brugge. Door jaren ervaring ontwikkel je volgens Mannaert echter zelf ook een goed beeld van wat een speler waard is.

De financiële situatie van de verkopende club is ook een belangrijke factor. Mannaert wijst op de verkoop van Arthur Vermeeren door Antwerp, dat op dat moment in financiële moeilijkheden verkeerde. "Dan sta je als verkopende club een beetje met de rug tegen de muur", zegt hij.

Bij Club Brugge was de financiële situatie gunstiger, wat de onderhandelingen over de verkoop van Igor Thiago naar Brentford makkelijker maakte. Club kreeg 37 miljoen euro voor hem. "Dat is een deal waar we best fier op mogen zijn", zegt Mannaert.

Mannaert reageert ook op twijfels over de hoogte van het overnamebedrag. "Ik kan iedereen verzekeren dat het wel degelijk klopte. Die bedragen moeten worden voorgelegd aan de Premier League en bij ons ook aan de licentiecommissie."

Hij wijst op het geluk dat Brentford net Ivan Toney terugkreeg na een schorsing en van plan was hem later voor een groot bedrag te verkopen. Bovendien noemt hij het afspringen van de deal voor Antonio Nusa een voordeel. "Als we voor een achttienjarige winger 37 miljoen euro konden krijgen, dan zie ik niet in waarom we voor een grote, scorende nummer negen van 22 minder zouden moeten vragen."