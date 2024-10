Deze keer geen rariteiten meer? De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Frankrijk

Deze maandag staat België voor een zware opdracht te wachten: het is maar beter om Frankrijk te verslaan om nog te kunnen dromen van een top 2 positie in hun groep van de Nations League. Om dit te bereiken, verwachten we dat Tedesco voor zijn beste spelers kiest.

Domenico Tedesco staat maandag tegenover Frankrijk met de Rode Duivels. België kan maar beter winnen om voor de top 2 van zijn groep te gaan.

"Ja, het doel is om te experimenteren tijdens deze Nations League-wedstrijden, want anders kun je het nooit doen; maar het doel is ook om te winnen", vertelde Tedesco zondag op zijn persconferentie.

Zijn experiment in Italië verliep echt niet goed, wat hem dwong om zijn tactiek al voor het halfuur te herzien. Jeremy Doku terugzien als rechtervleugelverdediger? Dat zal niet snel gebeuren.

Opstelling van de Rode Duivels?

We verwachten niet dat Tedesco zal "experimenteren", maar eerder het beste zal proberen te maken van wat hij tot zijn beschikking heeft, rekening houdend met het succesvolle eerste halfuur in Lyon. Natuurlijk moet ook rekening worden gehouden met de afwezigheid van De Bruyne en Onana.

Voor Koen Casteels, lijkt het duo Theate-Faes goed op weg te zijn om hun automatismen te verbeteren... maar het opstellen van Maxim De Cuyper, die aanvallender is, tegen getalenteerde vleugelspelers als Michael Olise of Bradley Barcola zou gedurfd zijn.

Het publiek zou echter zeer teleurgesteld zijn als ze niet een van de uitblinkers van in Rome terugzien. Aan de rechterkant zal naar verwachting eerder Timothy Castagne dan Debast opgesteld worden.

Er zijn maar weinig opties om de afwezigheid van Amadou Onana op te vangen: Engels en Vranckx lijken nog te licht. Orel Mangala heeft ons (helemaal) niet overtuigd in Italië, maar zou toch samen met Youri Tielemans moeten starten. Een speler die het heel moeilijk had in het Stadio Olimpico is Charles De Ketelaere. Leandro Trossard zou hem kunnen vervangen op de 10.

Tenslotte zal het aanvallende trio naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit Jérémy Doku, Loïs Openda en een keuze tussen Dodi Lukebakio of Johan Bakayoko; die eerstgenoemde heeft echter al veel vaker de voorkeur van de bondscoach gekregen.

Vermoedelijke opstelling:

Casteels / De Cuyper - Theate - Faes - Castagne / Mangala - Tielemans - Trossard / Doku - Openda - Lukebakio