Rode Duivels maken krachtig en sereen gebaar na gebeurtenissen van een jaar geleden

Daags voor hun Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk hielden de Rode Duivels een herdenkingsmoment voor de twee Zweedse voetbalfans die een jaar geleden om het leven kwamen bij een aanslag in Brussel.

Op 16 oktober 2023 werd de interland tussen België en Zweden in het Koning Boudewijnstadion halverwege stopgezet, nadat de spelers tijdens de rust waren ingelicht over de tragische gebeurtenissen in het centrum van Brussel.

De dader, Abdesalem Lassoued, had het specifiek gemunt op mensen met de Zweedse nationaliteit. Hij zou de aanslag gepleegd hebben als wraak voor de koranverbrandingen die plaatsvonden in Zweden.

De schietpartij resulteerde in de dood van twee Zweedse supporters, wat leidde tot het stopzetten van de wedstrijd. Lassoued werd de volgende ochtend door de politie neergeschoten in een Brussels café waar hij zich had verscholen.

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers hielden de Rode Duivels een symbolisch moment voorafgaand aan hun laatste training in Tubeke. De spelers poseerden met een Zweedse vlag, waarmee ze respect betuigden aan de slachtoffers en hun families.

Het was een ingetogen eerbetoon, dat in het teken stond van eenheid en solidariteit. De aanslag vorig jaar schokte niet alleen de Zweedse gemeenschap, maar ook de Belgische samenleving en de voetbalwereld. Voor de Rode Duivels was het belangrijk om stil te staan bij deze tragische gebeurtenis.