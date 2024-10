Tedesco heeft een plan klaar voor Frankrijk na wat er gebeurde tegen Italië: "Ik ben niet compleet gek"

Na de 2-2 tegen Italië was bondscoach Domenico Tedesco gematigd tevreden, maar ook kritisch over bepaalde aspecten van het spel. Tijdens een videosessie met de ploeg werd de wedstrijd grondig geanalyseerd, vooral de eerste dertig minuten.

"We zijn niet goed begonnen", aldus Tedesco. "We wilden de juiste momenten afwachten om druk te zetten, maar we waren te ongeduldig. Dat brak ons op in het begin van de wedstrijd." De snelle tegentreffer speelde de Rode Duivels parten en dwong hen om meteen in de achtervolging te gaan.

Tedesco benadrukte dat de match tegen Italië meer was dan enkel dat teleurstellende begin. "De wedstrijd duurde 90 minuten, niet slechts een halfuur", legde hij uit. "Na die moeilijke start toonden we een goede reactie. We hadden de wedstrijd zelfs kunnen winnen."

Hij vond het belangrijk om met zijn jonge selectie openlijk over de minder goede momenten te praten, maar wees ook op het positieve. "Tegen een sterk team als Italië was het resultaat allesbehalve slecht, vooral gezien de veerkracht die zijn ploeg toonde."

Soms werkt een plan, soms niet

Over de positie van Jeremy Doku was Tedesco duidelijk. Tijdens de wedstrijd tegen Italië werd Doku op de rechtse wingback-positie gezet, een keuze die niet optimaal bleek te werken. "Doku nog op de rechtse wingback zetten? Nee, hij gaat vooraan spelen. Ik ben niet compleet gek. Misschien een beetje, maar niet helemaal", grapte Tedesco.

Hoewel het idee aanvankelijk was om met meer balbezit te spelen, bleek dit niet haalbaar. "In het begin van de match konden we niet genoeg balbezit behouden, daarom veranderden we na 28 minuten. Soms werkt een plan, soms niet."

De keuze om Doku verder naar voren te schuiven, is een bewuste beslissing van de bondscoach. "We wilden balbezit, en dat hadden we voor een deel, maar uiteindelijk moet je ook vooruit kunnen verdedigen", aldus Tedesco.