Wout Faes raakt een beetje geërgerd als er vragen komen over de afwezigheid van Lukaku en Meunier bij de Rode Duivels

Tijdens de persconferentie van afgelopen zondag werd Wout Faes door onze Franse collega ondervraagd over de afwezigheid van Romelu Lukaku en Thomas Meunier, die niet per se ongeschikt zijn om te spelen op fysiek gebied. Hij raakte uiteindelijk een beetje geïrriteerd.

Er zijn enkele afwezigen in een sfeer van controverse tijdens deze interlandpauze, de zaak Kylian Mbappé zorgde voor opschudding in het Franse voetbal. De Real Madrid-ster kreeg rust van Didier Deschamps en ging vervolgens naar Zweden om daar feest te vieren, terwijl hij zijn selectie afwees om "in Madrid te blijven".

Een Franse journalist van L'Equipesprak Wout Faes bij de persconferentie van de Rode Duivels aan over het onderwerp. De vraag was duidelijk en direct: wat vond de centrale verdediger, een van de leiders van het team, van de afwezigheid van Lukaku en Meunier?

"Geval per geval", volgens Wout Faes

"Het moet geval per geval bekeken worden, elk geval is specifiek", relativeerde Wout Faes snel. "Het stelt de coach ook in staat om andere spelers te zien tijdens de interlandpauzes, dus dat is niet zo slecht". Faes ging verder: "Nogmaals, het is geval per geval en iets dat we in andere selecties zien," aldus de verdediger van Leicester City.

"Sommige spelers hebben een drukker programma dan anderen, ze bespreken dit met de bondscoach en komen tot een overeenkomst. Ik zie niet in waarom dat een probleem zou vormen," stelde Faes toen. Het antwoord van onze collega van L'Equipe was: omdat iedereen gelijk behandeld zou moeten worden.

"U heeft uw mening en ik heb de mijne," besloot de Duivel dan met een licht geforceerde glimlach. Het onderwerp was moeilijk te vermijden en Wout Faes heeft het redelijk goed aangepakt.