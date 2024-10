"Hij is vrij om te doen wat hij wil": de aarzelende woorden van Deschamps over de controverse rond Mbappé

Kylian Mbappé doet opnieuw veel stof opwaaien. De ster van het Franse nationale team werd onlangs gespot in een nachtclub terwijl zijn nationale ploeg momenteel in de Nations League speelt.

Didier Deschamps mag dan wel niet willen dat Kylian Mbappé een "zaak" wordt. Het moet gezegd worden dat de Franse superster van Real Madrid alle kansen benut om er een te worden.

Kylian Mbappé werd deze maand gezien terwijl hij een nachtclub in Stockholm verliet. Dit terwijl zijn Franse nationale ploeg zich aan het opmaken was voor het tweeluik in de Nations League.

Zijn teamgenoten hadden een duidelijke mening. Ook de bondscoach van 'Les Bleus' reageerde op de hele situatie rond Mbappé aan Téléfoot, een dag voor de wedstrijd tegen België

Didier Deschamps ontwijkend over de zaak Mbappé

"Een nachtelijk uitje? Ik ben niet op de hoogte van wat spelers doen als ze er niet zijn. Kylian volgt een programma met zijn club, Real Madrid, ik weet niet of hij vrij was, of daar was, of niet."

"Ik moet omgaan met degenen die er zijn. Wat ik kan zeggen is dat Kylian me een bericht heeft gestuurd voor de wedstrijd tegen Israël. Daarna, zoals elke speler bij zijn club, volgt hij een programma. Vrije dag of geen vrije dag... Als spelers vrij zijn, hebben ze de vrijheid om te doen wat ze willen."