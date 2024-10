Ploegmaten spreken klare taal na escapade van Kylian Mbappé in discotheek

Kylian Mbappé werd donderdag gespot in een discotheek in Zweden. Precies op dat moment speelde Frankrijk in de Nations League tegen Israël.

Kylian Mbappé gaf forfait voor deze interlandbreak met Frankrijk. Hij laat de twee wedstrijden in de Nations League, tegen Israël en België, aan zich voorbijgaan. Er worden in Frankrijk veel vraagtekens gesteld bij de afwezigheid van de Fransman. Hij zou niet van de partij zijn om te herstellen van een dijbeenblessure. Bij Real Madrid bleef hij echter wel altijd doorspelen. De Franse pers smulde van het feit dat de superster van Real Madrid, tijdens de match van Frankrijk tegen Israël, gefotografeerd werd aan een discotheek in Zweden. Niet kunnen vond iedereen. De ploegmaten van Mbappé denken daar echter totaal anders over. “Iedereen doet wat hij wil in zijn vrije tijd”, antwoordde Wesley Fofana. “Het is een grote jongen en groots professional, hij leidt zijn carrière hoe hij het zelf wil.” “Jullie moeten stoppen met er zoveel over te praten. Jullie leven ervan om het elke dag over hem te hebben”, sprak Mattéo Guendouzi op de persconferentie, als vooruitblik op de match tegen België van maandag. “Mbappé heeft rustdagen, waarop hij doet wat hem goed lijkt. Zijn toewijding moet niet in vraag gesteld worden. Hij houdt van zijn land en dit elftal, en blijft ons helpen het hoogst mogelijke te bereiken.”