Gaat Engeland voor de ultieme bondscoach? Naam van 'de beste coach ter wereld' is gevallen

Na de recente overwinning van Engeland op Finland draait de discussie in de Engelse media niet alleen om het spel van The Three Lions, maar vooral om de vraag wie de nieuwe bondscoach moet worden.

Hoewel interim-coach Lee Carsley momenteel aan het roer staat, heeft hij zichzelf niet aangeboden voor de vaste functie. Hij benadrukte dat Engeland een coach van wereldklasse nodig heeft, wat de speculaties over zijn opvolging alleen maar heeft aangewakkerd.

Roy Keane uitte zijn zorgen over het aanvallende spel van Engeland, ondanks de 1-3 overwinning. Hij vond dat er meer verwacht mocht worden van een team met zoveel balbezit, maar prees ook de kwaliteit van de goals en het professionele spelverloop.

Carsley blijft open over zijn toekomst en benadrukt dat hij nog niet op het niveau is van een wereldcoach, wat de geruchten voedt dat de Engelse voetbalbond (FA) naar een grotere naam zoekt.

In die context worden verschillende namen genoemd, waaronder Thomas Tuchel, maar de Engelse media, zoals The Athletic, richten hun hoop vooral op Pep Guardiola. Hoewel Guardiola momenteel nog bij Manchester City actief is, speculeren velen over een mogelijke tijdelijke overstap naar het nationale team na zijn tijd bij City, wellicht met het oog op het WK.

Guardiola zelf heeft nog geen definitieve uitspraken gedaan over zijn toekomst, waardoor de deur naar de Engelse nationale ploeg nog op een kier lijkt te staan. De komende weken zal duidelijk moeten worden of de FA daadwerkelijk voor een grote naam als Guardiola kiest of voor een andere optie.