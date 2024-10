📷 'Nieuwe assistent voor David Hubert bij RSC Anderlecht zegt in extremis af'

RSC Anderlecht heeft David Hubert aangesteld als hoofdcoach. Hij wordt tot eind dit seizoen de opvolger van Brian Riemer.

Vorige week raakte bekend dat RSC Anderlecht voor David Hubert nog een extra assistent wil binnenhalen. De nieuwe T1 van paarswit ging daarmee akkoord.

Nadat Issame Charai begin deze maand opstapte bij Strasbourg, leek hij op weg naar het Lotto Park. Sommige bronnen spraken zelfs al van een akkoord tussen Charai en Anderlecht.

Het Marokkaanse Soccer 212 laat echter weten dat er geen deal is tussen beide partijen. Charai zou voluit willen gaan voor een job als hoofdcoach.

Charai is de vroegere assistent van Marc Brys bij OH Leuven. Hij was ook al aan de slag bij de U23 van Marokko.

Volgens Soccer 212 wou Anderlecht doorduwen in het dossier, maar Charai ging daar niet op in. Toch zou hij graag opnieuw in ons land aan de slag gaan.