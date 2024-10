Ook bij Union duiken zelfde problemen op als bij Anderlecht en Genk: hij kreeg nu een duidelijk signaal over wat het probleem is

De situatie rond Anouar Ait El Hadj bij Union SG roept vragen op. De 22-jarige middenvelder begon veelbelovend met zes opeenvolgende basisplaatsen in de competitie. Toch wist hij niet echt te overtuigen en sinds midden september lijkt hij volledig van de radar te zijn verdwenen.

Zo bleef hij op de bank zitten tijdens de wedstrijden tegen Standard, Fenerbahçe en Bodo/Glimt, en werd hij zelfs niet geselecteerd voor de duels met Kortrijk en Club Brugge. Een opvallende wending voor de speler die was binnengehaald als potentiële spelverdeler van Union na het vertrek van Cameron Puertas.

Achter de schermen wordt gefluisterd dat Ait El Hadj moeite heeft om zich fysiek volledig te geven, zowel tijdens trainingen als in wedstrijden. Bij zijn opleiding in Neerpede, de jeugdacademie van Anderlecht, was dat misschien geen groot probleem.

Maar bij Union SG, waar discipline en doorzettingsvermogen cruciale elementen zijn in de spelvisie van trainer Sébastien Pocognoli, is dit een belangrijke factor geworden. Dit gebrek aan volledige inzet heeft ertoe geleid dat Pocognoli hem recent uit zijn plannen heeft gelaten, hoewel de verstandhouding tussen beiden goed blijft.

Pocognoli waardeert de kwaliteiten van Ait El Hadj en is blij met zijn vooruitgang in het spel zonder bal. Toch verwacht de trainer meer betrokkenheid en impact van de jonge middenvelder als hij aan de bal is. Het feit dat Ait El Hadj dit seizoen nog geen doelpunt of assist heeft geleverd, bewijst het standpunt van Pocognoli.

Ze hebben hem echter nog niet opgegeven. Ondanks zijn afwezigheid in de recente wedstrijden, wordt er niet getwijfeld aan de terugkeer van Ait El Hadj op het veld. Pocognoli blijft vertrouwen hebben in zijn potentieel. De verwachting is dat hij wellicht al bij de eerstvolgende wedstrijd tegen AA Gent weer zijn opwachting maakt.