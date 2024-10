Weer heel wat wijzigingen? De waarschijnlijke opstelling van Frankrijk tegen België

Frankrijk zal maandag naar verwachting een heel ander team opstellen dan in de heenwedstrijd tegen België. De Franse pers heeft enkele aanwijzingen gegeven.

Didier Deschamps had vorige maand wat men een B-team zou kunnen noemen opgesteld in Lyon tegen België. Na de nederlaag tegen Italië, voerde Deschamps maar liefst acht wissels door in zijn basisopstelling. "Het was niet dezelfde situatie. Er waren twee wedstrijden in 3 dagen, spelers die niet op 100% waren", herinnert de Franse bondscoach.

"Er zullen enkele wijzigingen zijn, maar niet 8 zoals de vorige keer", verzekert Deschamps. Manu Koné zou weer in de ploeg kunnen komen. "Ik heb veel met hem gesproken tijdens de laatste bijeenkomst. Hij straalt veel kalmte en zekerheid uit", jubelde Deschamps.

Volgens L'Equipe zou Koné in de basis staan, naast Tchouaméni en Guendouzi op het middenveld. De aanvallende linie zou bestaan uit Barcola, Ousmane Dembélé en Marcus Thuram. Geen Kolo Muani dus.

Tenslotte zou de Franse verdedigingslinie volgens L'Equipe bestaan uit Koundé, Konaté, Saliba en Digne. Met andere woorden: drie wijzigingen (Tchouaméni, Konaté en Thuram in plaats van Kanté, Upamecano en Kolo Muani) ten opzichte van de wedstrijd in het Groupama Stadium.

"Het maakt niet uit wie speelt of wie afwezig is bij het Franse elftal, ze kunnen 4 teams van absolute topkwaliteit opstellen", relativeerde Wout Faes eerder tijdens een persconferentie.

De vermoedelijke opstelling van Frankrijk volgens L'Equipe:

Maignan - Koundé, Konaté, Saliba, Digne - Ma. Koné, Tchouaméni, Guendouzi - O. Dembélé, Thuram, Barcola