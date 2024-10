Bom in het Portugese voetbal: topclub Benfica officiëel verdacht van matchfixing

Een bom in het Portugese voetbal. Daar wordt topclub Benfica van matchfixing verdacht...

Op dinsdag kwam er plots heel opvallend nieuws naar buiten in Portugal. Benfica wordt door de Portugese justitie officieel verdacht van matchfixing.

Volgens lokale media zou de Portugese club tussen 2016 en 2019 voetbalclub Vitoria de Setubal financiële voordelen bezorgd hebben. Daar zou dan tegenover hebben gestaan dat Benfica het in onderlinge duels wat makkelijker kreeg.

Het Openbaar Ministerie kwam volgens Het Nieuwsblad met een persbericht. Er werden geen namen genoemd, maar het gaat om "twee sportbedrijven" en heeft betrekking tot "verergerde actieve en passieve corruptie" en "onsportief gedrag".

Als de beschuldigingen kloppen, wil de openbare aanklager een "bijkomende straf van schorsing van deelname aan sportcompetities" zien. Benfica reageerde bij A Bola ook al kort.

"Laat er geen twijfel over bestaan dat 'Sport Lisboa e Benfica' zich zonder aarzeling zal verdedigen tegen alle ongegronde beschuldigingen (en op basis van wat we al hebben kunnen analyseren, zijn ze ongegrond), evenals tegen alles wat haar rechten en belangen aantast of kan hebben aangetast."