Onze punten voor de Rode Duivels: twee buizen en drie uitblinkers, waarvan eentje er bovenuit stak

Het is moeilijk om hard uit te halen naar de Rode Duivels na een wedstrijd als deze: de goede dingen waren er zeker. Maar sommigen bevestigden dat ze net dat ietsje extra missen voor het allerhoogste niveau.

Casteels (5)

Niet veel aan te merken tot de 1-2 waar hij waarschijnlijk beter had kunnen doen. Twee opeenvolgende gemiddelde wedstrijden. Geen punten gepakt voor zijn ploeg.

Castagne (7)

De Franse aanvallen kwamen minder van zijn kant, maar Dembélé had niet veel moeite om hem te passeren. De 1-2 kwam niet van zijn flank en vooral gaf hij een absoluut prachtige assist voor de kopbal van Loïs Openda. Een solide wedstrijd tegen erg sterke tegenstanders.

Theate (4)

Ook correct, en soms zelfs interessant in zijn risicovolle maar scherpe centrale passes... maar bij het tweede doelpunt wordt hij volledig gepasseerd. Grappige ruzie aan het einde van de wedstrijd met Dodi Lukebakio.

© photonews

Faes (4)

Al bij aanvang van de wedstrijd een riskante inspeelpass, uiteindelijk bezweek hij voor Barcola en beging een domme penaltyfout. Jammer, want in de opbouw gedroeg hij zich als een goede Alderweireld op zijn beste dagen.

Debast (6)

Eerlijk gezegd boven de andere verdedigers terwijl hij speelde op die beruchte rechtsbackpositie die hem in principe niet zo goed ligt. Geen echte fouten, Barcola meestal goed onder controle gehouden en zelfs enkele mooie ingrepen. Zijn lange bal vond Doku op sommige momenten schitterend.

Mangala (5)

Zijn voorbereidende assist voor de 1-1 had zijn wedstrijd kunnen redden, maar hij werd keer op keer overlopen door het tegenstandende middenveld in de tweede helft zodra het versnelde. Ter zijner verdediging: hij stond er veelal alleen voor. Zijn nonchalante balverlies bij de 1-2 voor Frankrijk was pijnlijk. Onvoldoende.

Tielemans (5)

Zijn gemiste strafschop bederft over het algemeen een nog steeds redelijke wedstrijd. Aanwezig, precies, hij nam zijn verantwoordelijkheid en dwong de rode kaart van Tchouaméni af.

De Ketelaere (5)

Opnieuw niet indrukwekkend, maar wel goed. Hij speelde dichtbij Openda die daar duidelijk van profiteerde. De Ketelaere moet nog groeien in die rol, maar er zit muziek in.

Trossard (6)

Niet beslissend en vrij discreet, toch bood hij enkele goede voorzetten, zorgde voor bezorgdheid bij Maignan op vrije trappen in de tweede helft. Ver weg van het spook van het EK, verdient deze Trossard wel zijn plaats bij de Rode Duivels.

Doku (8)

Je kon verrast zijn hem rechts te zien starten, maar het idee was om hem tegenover Digne te zetten in plaats van Koundé, en dat was de juiste beslissing. De Mancunian maakte het zijn tegenstander erg moeilijk in de eerste helft. In de tweede helft verhuisde hij naar links en hoewel hij zijn man vaak passeerde, ontbreekt hem nog steeds die laatste beslissende pass of schot. De dag dat hij die zal vinden...

Openda (7)

Eindelijk! Een solide wedstrijd, een verdiende penalty veroorzaakt, een gevaarlijke aanwezigheid, weinig echte technische fouten, en deze keer werd zijn optreden beloond met een doelpunt. De omslag? Al waren er ook de gemiste kansen.