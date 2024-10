Opmerkelijke comeback? Rode Duivel uit gouden generatie duikt op in Luik

Opvallend nieuws uit Wallonië. Daar is Nacer Chadli weer aan het meetrainen bij SL16, de beloftenploeg van Standard.

Gaat Nacer Chadli binnenkort zijn comeback maken in België? De voormalige Rode Duivel zit sinds deze zomer zonder club, nadat zijn contract bij Westerlo afliep.

Maar hij zit duidelijk niet stil. La Dernière Heure meldt dat Chadli momenteel meetraint met SL16, de beloftenploeg van Standard. Nieuws dat wij kunnen bevestigen.

SL16 speelt momenteel in Eerste Nationale, maar doet het bijzonder slecht en telt na acht speeldagen nog steeds 0 punten. Bovendien hebben ze een doelpuntensaldo van -18. Afgelopen seizoen degradeerde de club nog uit de Challenger Pro League.

Chadli onderhoudt er dus momenteel zijn conditie. Zo bestaat de kans dus dat hij zijn carrière verder zal zetten bij Standard. Hij speelde er als jong talent nog bij de jeugd.

Verder was hij in België ook nog actief bij Anderlecht en Westerlo. In totaal verzamelde hij 66 caps bij de Rode Duivels, waar hij goed was voor acht doelpunten. Eentje daarvan was die onvergetelijke 3-2 tegen Japan op het WK 2018.