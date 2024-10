Stijn Stijnen binnenkort op de bank in de 1A? Coach Patro Eisden heeft aanbiedingen op zak

Stijn Stijnen en Patro Eisden Maasmechelen hebben vorig seizoen de promotie gemist en proberen het opnieuw. De trainer van de Limburgse club heeft intussen naam gemaakt, maar hij zal niet zomaar overal heen gaan.

Na vorig seizoen nipt de promotie naar de Jupiler Pro League te hebben gemist, heeft Patro Eisden nog steeds grote ambities onder leiding van Stijn Stijnen.

De voormalige doelman heeft al meerdere seizoenen goed werk geleverd met de club uit de Challenger Pro League, en dat is niet onopgemerkt gebleven. "Ja, grotere clubs hebben contact met me opgenomen", bevestigde Stijnen aan TV Limburg deze week.

"Maar ik ben iemand die stabiel is en ik ben al aan mijn zevende jaar bij Patro bezig. Maar de vraag over mijn vertrek zal ooit gesteld worden, zeker als we dergelijke resultaten blijven behalen. Als ik zou vertrekken, zou het zijn om een stap vooruit te zetten. Ik ben echter geen marionet en ik wil beoordeeld worden op mijn eigen prestaties."

Stijn Stijnen binnenkort coach in 1A?

Het idee van de voormalige doelman van Club Brugge is duidelijk: coachen in de Jupiler Pro League. Dit doen met Patro Eisden is het belangrijkste doel, maar andere clubs liggen op de loer en Stijnen zou zich daar wel eens door kunnen laten verleiden als deze promotie niet plaatsvindt.

"Het houdt me niet wakker. Als ik Patro verlaat, is het voor iets heel goeds. Hier zouden we uiteindelijk in de rechterkolom van 1A moeten kunnen plaatsnemen." Dus er zal ambitie nodig zijn om de T1 te verwerven.