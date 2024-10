Fink spreekt klare taal waarom hij blijft werken richting Limburgse derby ondanks tragisch verlies

Deze week kreeg Thorsten Fink verschrikkelijk nieuws te horen. Zijn moeder is onverwachts overleden.

Het is een bijzondere week voor Thorsten Fink. Met KRC Genk staat hij zaterdag oog in oog met zijn ex-team STVV, een wedstrijd die al lang geen uitleg meer moet krijgen.

“Ik weet dus wat het is om een ‘Limburger derby’ te spelen”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “Het is de match van het jaar, eentje die je absoluut niet mag verliezen. Ik heb in beide kampen gestaan en weet hoe het is.”

Voor STVV is een punt pakken volgens Fink hetzelfde als een overwinning, terwijl dat voor KRC Genk totaal anders is. “Voor ons zou dat als een nederlaag aanvoelen.”

Naast Fink zijn er ook nog Matte Smets en Jarne Steuckers die vorig seizoen in het andere kamp stonden. “Het zijn rustige, intelligente jongens. Ze willen winnen, zoals elke week. Oké, deze misschien iets meer. Maar ik ga er geen extra aandacht aan besteden.”

Fink kreeg deze week te horen dat zijn moeder overleden is, maar hij wilde blijven werken. “Het helpt zeker niet om de aandacht af te leiden, het is een enorm groot verlies voor mij”, voegt hij er nog aan toe.