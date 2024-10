"Hij was toen al de beste", KVC Westerlo-coach Timmy Simons weet welke Club Brugge-speler hij uit de wedstrijd moet houden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend staat er een speciale wedstrijd op het programma voor KVC Westerlo-coach Timmy Simons. Club Brugge komt dan over de vloer, de ploeg waar hij heel wat mooie herinneringen aan heeft.

Maar nu staat hij recht tegenover zijn ex-club. "Ik kijk ernaar uit, maar het is niet dat een zege extra zoet zal smaken. Ik zal eerder content zijn voor mijn jongens", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Je merkt dat de wedstrijd hier leeft, het stadion is helemaal uitverkocht. Of het vreemd zal aanvoelen? Goh, ik ben er al een tijdje weg. Buiten Hans en Brandon loopt er niemand meer rond met wie ik heb gespeeld."

Het was dan wel tegen Vanaken, die toen nog bij Lokeren speelde. "Hij was toen al de beste. Kon je hem uit de match houden, had je meer kans om te winnen", gaat Simons verder.

"Het was geen opdracht van de coach, maar ik heb me helemaal weggecijferd. Hans houdt daar niet van. Dan wordt hij wat gefrustreerd. Als er dan een fout niet gefloten wordt, wordt hij nijdig op de scheidsrechter", weet Simons ook hoe hij Vanaken moet aanpakken.