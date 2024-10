Lionel Messi denkt niet aan Mbappé, Haaland, Vinicius, Rodri of Bellingham voor de Gouden Bal: "Hij verdient het meer dan wie dan ook"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Over iets minder dan tien dagen vindt de uitreiking van de Gouden Bal plaats. Er wordt volop voorspelt wie hem uiteindelijk mee naar huis zal mogen nemen.

Ondanks zijn eerder teleurstellende avontuur bij PSG en zijn vertrek naar de MLS, is Lionel Messi nog steeds de regerende Ballon d'Or. Vorig jaar won hij de prijs voor de achtste keer, voor Erling Haaland en Kylian Mbappé.

Deze keer lijkt Messi zich ervan bewust te zijn dat hij niet meer zal winnen. Hij heeft zelfs aan het Argentijnse medium Tyc Sports zijn voorspelling toevertrouwd.

Verschillende namen worden genoemd als favorieten. Hoewel Mbappé en Haaland lijken achterop te lopen bij spelers zoals Rodri, Jude Bellingham, Harry Kane of Vinicius, houdt Messi vast aan een andere kandidaat.

"Lautaro Martinez verdient de Ballon d'Or meer dan wie dan ook. Hij heeft een spectaculair jaar gehad, hij scoorde een doelpunt in de finale van de Copa America, hij was topschutter van het toernooi", verklaart de Argentijn.

Bij Inter Milan is Lautaro Martinez ook in topvorm: ongeacht zijn aanvalspartner, blijft de spits drie seizoenen op rij boven de 20 doelpunten in de Serie A maken. Afgelopen seizoen scoorde hij er zelfs 24.