Opvallend: 18-jarig talent dat 3 miljoen euro moet kosten is op weg naar Challenger Pro League-club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lommel SK heeft een nieuwe winger gevonden. John Edwin Montaño zou zich in januari bij de club moeten voegen.

De 17-jarige Colombiaanse winger John Edwin Montaño heeft een contract getekend bij City Football Group. Er zou 3 miljoen dollar mee gemoeid zijn, inclusief bonussen, met een clausule van 20% op eventuele doorverkoop voor Independiente Medellín. Dat meldt Fabrizio Romano.

De speler zal binnenkort naar Manchester reizen voor medische tests voordat hij zich in januari bij Lommel voegt, een club die eigendom is van City Football Group. De Belgische club speelt momenteel in de Challenger Pro League.

Het jonge talent, geboren in 2006, stond ook op de radar van Aston Villa, maar uiteindelijk wist City Football Group de deal rond te krijgen.

Het is dus zeker de moeite waard om dit jonge talent in de gaten te houden, hij zou wel eens indruk kunnen maken bij zijn nieuwe club. Is Lommel een goede stap?