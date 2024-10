KMSK Deinze speelt demonen van zich af, Lommel verliest kostbare punten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League stonden op zaterdagavond nog twee duels op het programma. KMSK Deinze rekende daarin af met heel wat demonen, terwijl Lommel dure punten verspeelde tegen Genk.

KSMK Deinze had de voorbije weken heel wat extrasportieve problemen en leek even te moeten ophouden met bestaan, maar er werd deze week alsnog een overnemer gevonden.

Deinze kan opnieuw aan het sportieve denken

En dus konden de troepen van Hernan Losada zich opnieuw iets vrijer gaan richten op het sportieve. Met succes ook, want in eigen huis werden de drie punten gepakt tegen KRC Genk.

Tegen de beloften uit Limburg was een doelpunt van De Schryver voldoende voor de drie punten. De Oost-Vlamingen stonden na tien minuten zo al op rozen, Genk B kon niets meer terugdoen.

Lommel verspeelt twee dure punten tegen Eupen

In de stand komt Deinze met veertien punten opnieuw in de top-6 terecht. Het neemt ook afstand van onder meer Lommel. Die Limburgse club verloor kostbare punten tegen KAS Eupen.

Emond had er voor de Oostkantonners 0-1 van gemaakt, Salah had pas in blessuretijd een puntje weten te redden voor Lommel. Zij hebben nu 12 op 24, Eupen volgt nog een puntje daaronder.