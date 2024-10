Speelde Dender "anti-voetbal"? Vincent Euvrard is het niet eens met kritiek van Cercle-fans

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dender pakte op het veld van Cercle Brugge een puntje na een scoreloos gelijkspel. De promovendus kreeg van het Brugse publiek wel heel wat kritiek voor hun manier van spelen.

Voor de neutrale toeschouwer was Cercle Brugge-Dender geen aangenaam schouwspel. Er waren amper kansen en dat resulteerde dan ook in een scoreloos gelijkspel. Vooral omdat Dender meeging in het spel van Cercle.

De promovendus bekampte Cercle Brugge met hun eigen wapens. De Vereniging laat graag het initiatief graag aan de tegenstander en mikt vooral op de snelle omschakeling. Dat deed Dender nu ook.

Euvrard niet akkoord met anti-voetbal

Het werd daarom een wedstrijd met bijzonder veel duels, maar weinig kansen dus. Cercle Brugge had in de tweede helft wel kansen, terwijl Dender toch vooral op de nul speelde. De supporters van Cercle scandeerden dan ook "anti-voetbal".

Daar was trainer Vincent Euvrard het niet mee eens. "Ik snap dat de fans willen dat Cercle wint, ze zitten in een penibele situatie. Maar op geen enkel moment rekken wij tijd, overal proberen wij zo goed mogelijk voetbal te spelen. En wij zijn niet de ploeg die anti-voetbal spelen.

"Als dit de eerste wedstrijd is die je ziet van ons, dan snap ik het wel. Maar dat kan je ook van Cercle zeggen. Maar ik begrijp de frustratie, want het spel heeft veel te veel stil gelegen en te weinig gevoetbald", besloot Euvrard nog.