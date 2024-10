"Te vroeg": Zulte Waregem staat op kop in de Challenger Pro League

Zulte Waregem won de topper tegen Patro Eisden. Door de nederlaag van RWDM wordt Essevee leider in de Challenger Pro League.

Zulte Waregem pakte zijn zesde overwinning op rij in 1B. Het won met 0-1 de topper op bezoek bij Patro Eisden. Youssef Challouk tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Omdat RWDM onderuit ging bij RSCA Futures is Essevee alleen leider in de Challenger Pro League. Het was een ware heksenketel in Patro Eisden, maar de bezoekers wisten uiteindelijk stand te houden na het doelpunt van Challouk.

“Dit zijn drie gouden punten”, zei de doelpuntenmaker aan Het Nieuwsblad. “We wisten vooraf dat dit nooit een mooie wedstrijd en dus ook geen mooie overwinning kon worden. Maar alleen het resultaat telt.”

Trainer Sven Vandenbroeck toverde na de rust met zijn tactische trukendoos om de drie punten mee naar Waregem te pakken. “We staan nu bovenaan de rangschikking. Te vroeg, eigenlijk”, kon er met een brede glimlach van af.

“Maar het is goed dat we nu een allerminst makkelijk programma voor de kiezen krijgen. Wanneer de tegenstand op papier makkelijk oogt, zou er verslapping kunnen optreden. Nu vrees ik daar minder voor, met Francs Borains en RWDM als komende opdrachten.”