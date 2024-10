Club Brugge zal een van zijn legendes eren met een heel speciaal cadeau tegen Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De topper staat al op het programma voor volgend weekend. Blauw-zwart zal tegen Anderlecht alles uit de kast halen voor Raoul Lambert.

Op Anderlecht is het 80-jarig jubileum van Paul Van Himst, dat een jaar geleden groots gevierd werd, nog steeds niet vergeten. Ter gelegenheid daarvan werd het hele Lotto Park in het donker gehuld om tot verrassing van iedereen de eerste lichtshow van het seizoen te lanceren.

Ook Club Brugge staat op het punt om de 80ste verjaardag van een van zijn legendes, Raoul Lambert, te vieren. De illustere aanvaller vierde zijn verjaardag dit weekend, maar Club speelde niet thuis. Dat zal dus gevierd worden tegen de Brusselaars.

Raoul 'Lotte' Lambert, Brugs icoon, wordt vandaag 80. Van harte gefeliciteerd, legende! ?? — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 20 oktober 2024

Raoul Lambert speelde zijn hele carrière bij Club Brugge. In 356 wedstrijden in het blauw-zwarte shirt scoorde hij maar liefst 201 doelpunten. De Rode Duivel (18 goals voor de nationale ploeg) heeft vijf titels gewonnen met Brugge en werd topscorer van de competitie in 1972.

Om hem te eren tegen Anderlecht heeft Club de eerste beelden onthuld van het standbeeld dat rond het Jan Breydelstadion zal worden ingehuldigd.

Lotte 80. ?⚫️



27 oktober 2024. ? pic.twitter.com/u8kYmwoYh3 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 20 oktober 2024

En als eerbetoon aan hem, wat als de Bruggelingen ook terugdachten aan hun successen in de Champions League door te gaan winnen bij AC Milan, tegen wie Raoul Lambert speelde (en won) tijdens de UEFA Cup in 1976?