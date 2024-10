"Er is maar één reden waarom hij nog niet ontslagen is": Philippe Clement in nauwe schoentjes

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Philippe Clement ligt stevig onder vuur in Schotland. De fans van de Rangers zijn bijzonder kwaad op hun trainer.

Het is nog geen gemakkelijk seizoen geweest voor Philippe Clement bij de Glasgow Rangers. Onze landgenoot wordt door de fans verantwoordelijk geacht voor de slechte prestaties.

Zijn krediet lijkt zo goed als opgesoupeerd. Ook de Schotse pers doet mee tegen de trainer. Dat Clement zelf zei dat alles in oktober beter zou worden, wordt nu tegen hem gebruikt.

Dat de club het financieel bijzonder moeilijk heeft, telt voor velen niet mee. Al bepaalt het wel mee het lot van Clement. Zo heeft de club nog altijd geen nieuwe voorzitter.

“De malaise in de bestuurskamer is de enige reden waarom Clement nog coach van Rangers is”, schrijft The Sun. Bovendien heeft Clement deze zomer een contractverlenging getekend tot 2028.

Daardoor is het, zeker gezien de financiële situatie, geen sinecure om hem te ontslaan. “Het is normaal dat de fans kwaad zijn”, aldus Clement aan Het Laatste Nieuws. “Wij zijn ook niet tevreden en moeten goede resultaten halen om de supporters weer mee te krijgen.”

“De moeilijkheden binnen het bestuur? Daar wil ik niet op ingaan. Ik wil geen excuses inroepen. Ik focus op het sportieve, om het beste uit ons team te halen. In één transferperiode was het niet mogelijk om de ploeg op punt te stellen, door onze financiële situatie. Maar er zit veel potentieel in dit team. Meer dan anderen zien.”