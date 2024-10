Kan Club Brugge weer punten pakken in de Champions League tegen AC Milan? Maxim De Cuyper antwoordt duidelijk

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen AC Milan in de Champions League. Maxim De Cuyper kijkt er alvast enorm naar uit.

Club Brugge kan met een goed gevoel het vliegtuig opstappen richting Milaan. Zaterdag won blauw-zwart met 1-2 van KVC Westerlo, al was het van beide clubs zeker niet hun beste wedstrijd.

Voor Club is het hun derde Champions League van het seizoen. Eerder werd er met 0-3 verloren van Borussia Dortmund en 0-1 gewonnen van Sturm Graz. Maxim De Cuyper kijkt uit naar de mooie verplaatsing.

"Ja, dat is echt een jongensdroom. Ik weet dat het cliché is, maar het is wel zo. We spelen een topwedstrijd in een topstadion tegen topspelers. Het is echt uitkijken", vertelde hij.

Over de wedstrijd tegen Milan bleef het volgens de flankverdediger opvallend stil in de kleedkamer. "Er is maar vrij weinig over gezegd geweest afgelopen week. Ik denk dat het misschien wel goed was, zodat we op Westerlo konden focussen."

Het is natuurlijk een topaffiche, maar kunnen er ook punten worden gepakt? "Ja natuurlijk denk ik dat er iets mogelijk is. Als we naar daar gaan zonder geloof, dan kunnen we al beter thuisblijven", zegt De Cuyper. "Ik moet eerlijk zijn, ik heb ze amper tot niet zien spelen dit seizoen. Ik heb geen flauw idee hoe ze het doen in de competitie. We zullen het nu wel allemaal analyseren en wat beelden bekijken."