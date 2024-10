Op één vraag kan Ardon Jashari niet antwoorden voor wedstrijd tegen AC Milan

Club Brugge zal het dinsdag opnemen tegen AC Milan in de Champions League. De Italianen doen het niet zo goed, dus misschien is dit wel het moment voor blauw-zwart om nog eens punten te pakken.

Op maandag spraken coach Nicky Hayen en middenvelder Ardon Jashari al even met de pers. De Zwitser kijkt al enorm uit naar het duel, net zoals zijn ploegmaats.

"Het is een droom die uitkomt", begint hij. "Niet alleen voor mij, maar voor veel van onze spelers. Nu komt de kans eindelijk om in dit mooie stadion te spelen tegen een goede ploeg. We zullen er klaar voor zijn."

Club Brugge pakte ondertussen al drie punten in de Champions League na de overwinning tegen Sturm Graz. Maar over de kansen van blauw-zwart wil Jashari niet veel kwijt.

Er werd hem gevraagd om te zeggen hoeveel kans Club heeft om iets te rapen, op een schaal van 1 tot 10. "Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden", blijft hij voorzichtig.

"We speelden een geode wedstrijd tegen Dortmund, we waren 80 minuten echt goed", herinnert hij zich. "We hadden kunnen winnen zelfs, het resultaat was niet wat we hadden verwacht. Wel hebben we laten zien wat we kunnen, en dat tegen de finalist van afgelopen seizoen. Nu zullen we morgen tonen wat we in onze mars hebben."