Union SG komt plots met zeer goed nieuws over verdediger

Union SG heeft dinsdag leuk nieuws kunnen meedelen. Verdediger Ross Sykes heeft zijn contract verlengd in het Dudenpark.

Union SG heeft het dit seizoen moeilijker dan verwacht. De club staat op dit moment 10e in de stand, en dat heeft vooral met één probleem te maken.

De Brusselaars vinden de weg naar het net niet goed meer. Afgelopen weekend werd er alweer 0-0 gelijkgespeeld tegen KAA Gent.

Dat is ondertussen het zesde 0-0 gelijkspel van het seizoen (inclusief Europees voetbal) voor de Unionisten. Verdedigend gaat het wel beter.

Daar heeft Ross Sykes dit seizoen nog niet veel aan kunnen bijdragen. Hij was geblesseerd en kwam nog niet in actie in de Belgische competitie. De verdediger is sinds de zomer van 2022 bij de club en werkte zich op tot een vaste basisspeler bij Union.

Nu kon de club met mooi nieuws komen over hem. Sykes heeft zijn contract verlengd tot 2027, met de optie om nog een extra jaar erbij te doen. In totaal speelde hij al 62 wedsrtijden voor de club.