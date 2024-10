🎥 Pfaff doet emotionele oproep richting voetbalclubs: "Mijn moeder leed eraan en mijn broer heeft het nu ook"

Jean-Marie Pfaff heeft samen met de Alzheimer Liga een belangrijke oproep gedaan om aandacht te vragen voor mensen met dementie. Dit gebeurde via een filmpje dat de Alzheimer Liga op sociale media heeft gepost.

Pfaff heeft een persoonlijke band met de ziekte. "Mijn moeder leed eraan en mijn broer heeft het nu ook", vertelt hij in het filmpje. Deze persoonlijke ervaringen maakt de boodschap in het filmpje des te aangrijpender.

Pfaff was niet alleen eerste doelman van de Rode Duivels, maar in 1978 won hij ook de Gouden Schoen. Net geen tien jaar later werd hij uitgeroepen tot wereldkeeper van het jaar. Een ideale man voor een filmpje over Alzheimer.

In zijn oproep vraagt Pfaff aan voetbalclubs om mensen met dementie de kans te geven om betrokken te zijn bij het spel dat zij zo liefhebben. Hij pleit ervoor dat clubs mensen met dementie, samen met hun begeleiders, welkom heten.

Met deze campagne willen ze niet alleen bewustzijn creëren, maar ook praktische ondersteuning bieden aan clubs die hun deuren willen openen voor mensen met dementie. “Ga naar de Alzheimer Liga en die zal met jullie komen praten", roept de voormalige Rode Duivel op.

De Alzheimer Liga heeft zich altijd ingezet voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun familie. Met deze campagne willen ze niet alleen bewustzijn creëren, maar ook praktische ondersteuning bieden aan clubs die hun deuren willen openen voor mensen met dementie.