JPL-speler heeft kennisgemaakt met donkere zijde: "Ik hou van voetbal, maar ik haat de wereld van het voetbal"

Lazare Amani, middenvelder bij Union Sint-Gillis, heeft een bewogen zomer achter de rug. Na opzijgeschoven te zijn, een mogelijke transfer misgelopen te hebben en van de Europese lijst geschrapt te zijn, bleef hij ondanks alles vechten voor zijn plaats.

Afgelopen weekend werd hij daarvoor beloond met zijn eerste basisplaats van het seizoen tegen KAA Gent. Lazare, die droomt van een terugkeer naar het Ivoriaanse nationale team, vertelt openhartig over de moeilijke periode en zijn hoop op meer speeltijd, te beginnen met de wedstrijd tegen Cercle Brugge.

Amani’s zomer stond in het teken van geruchten en teleurstellingen. Een ochtend in augustus kreeg hij te horen dat hij niet geselecteerd was voor de wedstrijden tegen Beerschot en Slavia Praag. Dit had te maken met een vermeende blessure, wat het team deed vermoeden dat Amani druk uitoefende om een transfer af te dwingen.

De middenvelder gaf aan dat hij mentaal moest kiezen tussen zichzelf verliezen in de tegenslagen of verder te knokken. Uiteindelijk vond hij de kracht om zijn focus terug te winnen met hulp van teamgenoten, zoals doelman Anthony Moris, die hem verzekerde dat de coach hem niet zou afschrijven.

Toch kwam er een nieuwe teleurstelling: Amani werd niet op de UEFA-lijst geplaatst, wat betekende dat hij niet mee kon spelen in Europa. "Als je weet dat we tegen AS Roma spelen en je vorig jaar daarvoor hebt gevochten, dan ben je natuurlijk teleurgesteld", geeft hij toe bij Sudpresse, maar voegt eraan toe dat hij zich blijft inzetten voor de ploeg in de hoop op een nieuwe kans in januari.

Met wat afstand bekijkt Amani nu deze moeilijke periode en ziet hij ook de keerzijde van het professionele voetbal. Zijn laatste uitspraak blijft hangen: “Ik hou van voetbal, maar ik haat de wereld van het voetbal. Ik haat de zakelijke kant ervan, al moeten we toegeven dat het vaak ook in ons voordeel werkt.”