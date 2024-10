Anthony Moris weet wat er moet gebeuren na alweer een teleurstellende prestatie van Union: "We moeten onze sh*t verwerken"

Union Saint-Gilloise verloor afgelopen zondag met 1-3 van Cercle Brugge, waarmee ze hun slechte periode bevestigen. De nieuwe domper kwam slechts enkele dagen na de nederlaag tegen Midtjylland.

Union had er alles aan gedaan om weer recht te veren na de wedstrijd tegen KAA Gent en hun nederlaag tegen Midtjylland vorige donderdag in de Europa League.

Echter, tegen Cercle beleefden de ploeggenoten van Anthony Moris opnieuw een scenario dat hen niet goed gezind was, zoals al enkele weken het geval is. Er werd deze keer wel gescoord, maar niet genoeg.

Moris betreurde het verloop van de verloren wedstrijd, terwijl Union alles onder controle leek te hebben. "We hebben onszelf in de voet geschoten. We kregen kansen om de tweede goal te maken. We wisten dat Cercle zou reageren. We incasseerden vrij snel dat doelpunt, gevolgd door het 2e direct daarna. We zijn nog steeds te kwetsbaar om daar bovenuit te stijgen", verklaarde hij bij ons aan de microfoon.

"Op dit moment moeten we onze shit verwerken en niet opgeven. We weten dat we meer punten verdiend hadden sinds het begin van het seizoen. We spelen goed. Als ik het over shit heb, bedoel ik vooral vanuit een resultaatgericht oogpunt."

Union heeft nu slechts één punt voorsprong op de degradatiezone. "Ja, maar we hebben ook maar drie punten achterstand op de top 6. Het hangt ervan af hoe je ernaar kijkt. We moeten stoppen met naar de ranglijst te kijken. Binnenkort spelen we tegen Eupen en Mechelen. We moeten naar het heden kijken. Voor de toekomst zullen we wel zien. In België verandert er veel."