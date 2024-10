De man die Wesley Sonck zijn kar helemaal deed keren: hij maakt het elke verdediging moeilijk

Tolu Arokodare blijft imponeren bij Racing Genk. In de 0-2-overwinning tegen KAA Gent speelde de Nigeriaanse spits opnieuw een hoofdrol. Hij opende de score met een doelpunt en dwong ook een penalty af, waarmee hij zijn positie als topschutter in de Jupiler Pro League behield.

Nochtans legt STVV-spits Adriano Bertacinni hem het vuur aan de schenen. “Limburg mag trots zijn dat het twee spitsen heeft die zulke statistieken kunnen voorleggen", aldus een trotse Tolu in HLN. “Het is fijn dat die stier op mijn rug blijft staan. Dat bewijst dat ik iets goed doe.”

Over zijn goal sprak hij lovend over ploegmaat Bonsu Baah, die met een assist uitpakte: “What a talent.” Bonsu Baah zelf maakt ook een sterke ontwikkeling door, volgens Tolu. De Ghanees, die vorig seizoen zijn draai niet helemaal vond, bewijst nu zijn waarde voor het team met goals en assists.

“Hij gaat ontploffen", voorspelde Tolu. De samenwerking tussen beide spelers blijkt een gevaarlijk wapen voor de tegenstander, iets wat de wedstrijd tegen Gent nog maar eens aantoonde.

Opmerkelijk is dat Tolu, ondanks zijn succes onder de nieuwe coach Thorsten Fink, niet ingaat op vergelijkingen met voormalig Genk-trainer Wouter Vrancken, nu coach van Gent. “Misschien was dit speciaal voor de fans, maar voor ons was dit gewoon een match als een ander. Wij zijn gefocust", klonk het. Toch voelt hij zich duidelijk goed bij Fink. “I feel good with Fink. Hij is een vriend, een vader en een brother. Hij geeft vertrouwen aan zijn spelers en dat doet ons deugd.”

Opnieuw dwong Tolu een penalty af, nadat hij attent reageerde op een fout van Mitrovic, en hij kreeg lovende woorden van tv-analist Wesley Sonck. Eerder dit seizoen was Sonck nog kritisch over zijn prestaties, maar nu ziet hij een veel betere spits. “Dat een legend van de club zoiets zegt, geeft een boost", aldus Tolu. “Volgende week wil ik nog beter doen.”