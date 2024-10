Club Brugge deed transfer die er 'boenk' op was: gaat mogelijk meer opbrengen dan Skov Olsen

Hij scoorde nog niet zoveel, maar we durven er geld opzetten dat het nog gaat komen. Club Brugge heeft met Christos Tzolis opnieuw een sterke transfer gedaan. De Griek heeft alles om een smaakmaker te worden in de Jupiler Pro League. We durven zelfs zeggen: iets meer dan Andreas Skov Olsen.

Dat is een uitspraak die waarschijnlijk niet door iedereen gedragen zal worden. Skov Olsen heeft immers al meer laten zien en is ontegensprekelijk intrinsiek één van de beste voetballers die er in België rondlopen. En toch... De Deen kiest zijn matchen uit en is soms vrij onzichtbaar als hij er niet echt zin in heeft.

Koopje

Ook kiest hij zijn momenten uit. 't Is geen winger die constant zijn lijn gaat aflopen. En daar ligt hem het grote verschil met zijn maat aan de overkant. Tzolis is een werker, maar wel eentje die altijd diep gaat en altijd voor de actie zal kiezen. De geblokte linkerflank zorgt voor een diepgang die ze bij Club enkel van Nusa zagen de laatste jaren.

De 22-jarige Tzolis is een man die bij zijn vorige clubs voor fantastische statistieken zorgde. 24 goals en 10 assists in 37 matchen voor Fortuna Düsseldorf, 17 goals en 10 assists in 57 matchen voor PAOK toen hij nog maar 18 was. Dat zijn cijfers waarmee je kan thuiskomen.

Club betaalde dan ook 6,5 miljoen euro aan de Duitse club en kon hem overtuigen met Champions League-voetbal. Enkele Duitse clubs, maar ook Sporting Lissabon en FC Porto werden afgetroefd. Hij mocht voor die prijs trouwens een koopje genoemd worden, want Norwich betaalde in 2021 nog 11 miljoen voor hem.

Het is allemaal niet spectaculair wat Tzolis doet, maar het is wel rechttoe rechtaan. Hij gaat zonder omwegen naar doel. Met zijn snelheid en stevige postuur houdt hij de meeste verdedigers af en hij heeft een heel goed schot: gericht en hard. Als hij nog iets meer aangespeeld wordt, gaan zijn statistieken exponentieel stijgen.

Verdedigend en intelligent

Maar waarom zou hij met zijn huidige marktwaarde van 12 miljoen meer kunnen opbrengen dan de 18 miljoen waarop Skov Olsen momenteel gewaardeerd wordt? Wel, zijn verdedigende kwaliteiten staan op punt en dat zien coaches graag.

Tzolis werkt 90 minuten mee en laat de rechtsachter nooit ontsnappen. In het moderne voetbal wordt dat heel hoog ingeschat. Zeker omdat hij de fysiek heeft om dat de volle 90 minuten vol te houden. Daarnaast heeft hij ook de intelligentie om te weten wanneer hij eens een andere positie moet innemen.

Tegen Anderlecht zorgde hij voor chaos in de bezoekende verdediging om eens rechts en centraal op te duiken. Die kwaliteiten moeten nog meer benut worden door blauw-zwart, maar we durven nu al zeggen: die transfer was er 'boenk' op.