📷 De vreselijke fout van Matthieu Epolo, "opgelost" door de VAR... maar was het terecht of onterecht?

Ongelofelijke scène in Sclessin, slechts enkele minuten voor het einde van de wedstrijd: Matthieu Epolo maakt een onbegrijpelijke fout tegenover Adriano Bertaccini. Gelukkig voor hem keurde de VAR het doelpunt af... Al was daar veel over te doen achteraf.

Wat is er toch door het hoofd van Matthieu Epolo gegaan toen hij aan het einde van de wedstrijd een lange bal ontving en in plaats van die te vangen of weg te werken, ervoor koos om te treuzelen en te wachten op Adriano Bertaccini, die de bal van hem afsnoepte en er 2-2 van maakte? Dat is de vraag die velen zich stellen... net zoals we ons af kunnen vragen wat er door zijn hoofd ging toen de VAR dit doelpunt afkeurde en hem er met een waarschuwing zonder gevolgen vanaf liet komen. De fout ging de wereld rond. 🧐 | Le VAR a effacé la bourde de Matthieu Epolo pour hors-jeu. ❌ #STASTV pic.twitter.com/IXEeozdriD — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 2, 2024 Aan de kant van Sint-Truiden vraagt men zich ook af waarom de VAR heeft besloten om dit doelpunt af te keuren. Bertaccini werd als buitenspel beschouwd, wat hij zeker was aan het begin van de fase... Maar het doelpunt kan ook als een tweede fase worden beschouwd, die begint op het moment dat Epolo de bal raakt. Was het wel buitenspel? Moeilijk te zeggen zonder scheidsrechter te zijn, natuurlijk, en we zijn benieuwd naar het standpunt van Jonathan Lardot en de arbitrageafdeling op maandag. Aan STVV-zijde zijn ze er zeker van: de Kanaries zijn een doelpunt ontnomen, en dus minstens één punt. Matthieu Epolo zal zich tevreden moeten stellen: hij heeft zijn vege lijf een beetje gered en Standard heeft de drie punten gepakt. Maar de controverse is nog niet voorbij en Ivan Leko zal hem zeker de levieten hebben gelezen in de kleedkamer!