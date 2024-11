Jonas De Roeck komt met heel mooie woorden voor een van zijn spelers: "Hij is een voorbeeld naar de anderen toe"

Vincent Janssen is goed begonnen aan zijn seizoen. De spits van Antwerp kon donderdag in de beker weer scoren tegen KMSK Deinze.

Antwerp kon donderdag met 6-1 winnen van KMSK Deinze in de Croky Cup. De ploeg kon heel wat vertrouwen tanken voor de belangrijke wedstrijd tegen KRC Genk.

Ook Vincent Janssen kon weer scoren. Afgelopen weekend was hij tegen Standard ook al goed voor een doelpunt en een assist. Hij lijkt goed in vorm te zijn.

"Dit jaar is hij vanaf het begin van het seizoen al mee in het verhaal kunnen stappen. Hij is een voorbeeld naar anderen toe", vertelde coach Jonas De Roeck over zijn spits.

"Zijn mentaliteit is echt top. Hij denkt in functie van de ploeg. Door die frisheid is hij nu nog iets bepalender. Ik ben heel blij voor hem, dat hij de vruchten plukt van zijn werk", gaat hij verder.

Janssen oog fitter dan afgelopen seizoen. Verdediger Zeno Van den Bosch ziet daar een mogelijke reden voor. "Er zijn nu meer oudere jongens die de ploeg dragen. Hij kreeg afgelopen seizoen dat gewicht misschien iets te veel op hem."

Zondag zal Janssen in ieder geval in vorm moeten zijn. Antwerp trekt dan naar leider Genk voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot nu toe.