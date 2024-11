🎥 Peter Schmeichel mengt zich in trainersdossier Man United: "Waarom doen ze dat toch?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Erik ten Hag werd deze week ontslagen bij Manchester United. Ruud van Nistelrooij krijgt echter niet de kans om over te nemen.

Toen Manchester United Erik ten Hag ontsloeg, was de verwachting dat Ruud van Nistelrooij zou overnemen. Dat deed de club in het verleden al met Ole Gunnar Solskjaer.

Ook Peter Schmeichel begrijpt niet dat Van Nistelrooij zijn kans niet krijgt. “Dat is één van de grote vragen, waar we waarschijnlijk nooit een antwoord op gaan krijgen”, reageert de ex-doelman bij Viaplay.

“Erik ten Hag bracht enkele eigen assistenten binnen (Steve McClaren, René Hake, red.), maar de geruchten zijn dat Manchester United zélf Van Nistelrooij er toen bij wilde. Dus we namen aan dat als Ten Hag weg zou gaan, Ruud de logische opvolger zou zijn.”

Maar toen Ten Hag ontslagen werd zat CEO Omar Barrera nog dezelfde dag op het vliegtuig richting Lissabon om met Amorim te spreken.

“Dus de club had wel een ander plan dan Ruud. Wat Jaap Stam net al zei, dit is voor Ruud nu een prachtige mogelijkheid om aan de wereld te laten zien dat hij een goede manager is, en kan managen op het allerhoogste niveau.”