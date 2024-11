Sensatie in Italië: Charles De Ketelaere en Atalanta bezorgen Romelu Lukaku ferme kater

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Charles De Ketelaere en zijn Atalanta hebben Romelu Lukaku een flinke kater bezorgd. Napoli ging in eigen huis met 0-3 onderuit tegen de club uit Bergamo.

Zondagnamiddag stond er een leuke wedstrijd op het programma in Italië. Napoli, met Romelu Lukaku nam het thuis op tegen het Atalanta van Charles De Ketelaere.

Voor de ene Rode Duivel verliep de namiddag al wat leuker dan voor de andere... Napoli was absolute topfavoriet voor het duel als leider in de Serie A. Atalanta had op zijn beurt ook al vier keer op rij gewonnen.

Charles De Ketelaere had er zin in, dat werd al heel snel duidelijk. Na slechts tien minuten spelen kon hij Ademola Lookman bedienen, de Nigeriaan zette Atalanta op voorsprong.

Op het halfuur kon CDK voor de tweede keer uitpakken met een assist, alweer voor Lookman. De twee vonden elkaar heel goed op zondag. Voor Lukaku verliep het een pak minder goed.

In minuut 76 werden beide Rode Duivels gewisseld door hun coaches. Iets na het uur mocht een andere Belg nog het veld betreden: Cyril Ngonge kreeg nog een halfuurtje speeltijd.

Uiteindelijk maakte Mateo Retegui er in de slotfase nog 0-3 van. Door deze overwinning klimt Atalanta (voorlopig) naar de tweede plaats met 22 punten. Het Napoli van Lukaku blijft nog wel leider en telt 25 punten.