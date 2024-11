Domper voor Thibaut Courtois bij Real Madrid, dat zich voorbereidt op CL-duel tegen AC Milan

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Madrid neemt het dinsdagavond op tegen AC Milan. Thibaut Courtois zal er niet bij zijn in het Bernabeu.

Thibaut Courtois leek terug te zijn uit blessure, maar uiteindelijk kreeg hij een nieuwe domper te verwerken. De doelman kreeg te maken met een nieuwe kwetsuur aan zijn linkervoet.

Zo stond hij niet in doel tijdens El Clasico. Zijn collega Lunin kreeg er vier om de oren. Vorig weekend moesten Los Blancos geen wedstrijd spelen.

Door het noodweer in Spanje werden wedstrijden afgelast, waaronder ook Valencia - Real Madrid. Valencia is het zwaarst getroffen gebied.

Dinsdag speelt Real wel een thuiswedstrijd in de Champions League, tegen AC Milan. De ex-club van coach Carlo Ancelotti. Hij weet dat het een speciale wedstrijd wordt, maar had liever geen match gehad in deze omstandigheden.

"Als er mensen in de problemen zitten, valt er niets te vieren. Het voetbal moet stoppen. Het is één van de minst belangrijke zaken in het leven. Maar wij zijn gewoon werknemers hier, wij maken de regels niet", vertelde hij volgens HLN.

Maar de wedstrijd zal dus wel gewoon doorgaan, zonder Courtois. De doelman werd niet opgenomen in de wedstrijdselectie. Er werd verwacht dat hij fit zou zijn, maar zijn comeback wordt dus nog even uitegesteld.