Dobermann Alderweireld deed beter werk dan iedereen dacht: inbrekers moeten wel héél erg geschrokken zijn

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een verdachte aangehouden in verband met de poging tot inbraak bij Toby Alderweireld. Maar er zijn meerdere personen bij betrokken.

Vorige week probeerden dieven in te breken in de villa van de Antwerp-verdediger in Kapellen, op een moment dat hij op het veld stond met zijn ploeg. Bij hun vlucht vielen twee inbrekers in het zwembad van Alderweireld, wat hen waarschijnlijk vertraagde en de politie de kans gaf hen op het spoor te komen, weet de VRT.

Volgens het parket van Antwerpen is er een uitgebreide zoektocht gaande naar meerdere daders die bij de inbraakpoging betrokken waren. Op camerabeelden is te zien dat er meer dan één persoon meewerkte aan de inbraak. D

it weekend kon één verdachte worden opgepakt, maar de andere betrokkenen blijven voorlopig nog spoorloos. Alderweireld had na een eerdere inbraak in zijn woning de waakhond Darco, een dobermann, aangeschaft om toekomstige inbrekers af te schrikken.

Het lijkt erop dat Darco’s aanwezigheid de inbrekers deze keer inderdaad op de vlucht heeft doen slaan. Terwijl Alderweirelds echtgenote thuis was, bleef de inbraakpoging daardoor mogelijk beperkt.

Bij de achtervolging door de politie crashte de vluchtauto van de inbrekers, wat leidde tot de arrestatie van één verdachte. Deze persoon is nu aangehouden door de onderzoeksrechter. De politie en het parket blijven echter werken aan de identificatie en arrestatie van de overige betrokkenen.