Grote commotie in Nederland: ruzie in enorm populair voetbalprogramma escaleert live en legendarische analist loopt weg: "Krijg lekker de tering"

Het is nog onzeker of Johan Derksen vanavond weer aanschuift bij *Vandaag Inside*, zo laat presentator Wilfred Genee weten op Radio 538. Genee gaf aan dat hij Derksen gaat proberen te bellen, maar weet niet of dat iets zal uithalen.

Maandagavond liep Derksen namelijk boos weg tijdens de uitzending, na een uitbarsting die het resultaat was van een al langer sluimerend conflict tussen de oud-voetballer en Genee. “Krijg lekker de tering", riep Derksen onder andere, wat leidde tot veel opschudding. In de ochtendshow op Radio 538 bespreekt Genee de toekomst van het programma en hoopt hij dat Derksen terugkomt, ook al twijfelt hij eraan. “Wat mij betreft maken we het seizoen lekker met z’n drieën af, desnoods met frisse tegenzin, en schudden we elkaar daarna de hand", zegt hij. Hij vindt dat de drie, ondanks de spanningen, samen fantastische televisie hebben gemaakt en hoopt dat ze dat kunnen voortzetten. Genee gaat proberen Derksen te bereiken om te praten over zijn terugkeer. “Ik ga hem even bellen, maar of het nut heeft, weet ik niet. Johan is nu waarschijnlijk wat koppig”, vertelt Genee. Hij hoopt echter dat Derksen zich realiseert hoe belangrijk de uitzending is, zeker met de Amerikaanse presidentsverkiezingen op de agenda. 'Vandaag Inside' staat dinsdagavond gepland om 21:35 uur. De vorige uitzending trok ruim 1,19 miljoen kijkers, vooral nadat veel mensen later terugschakelden om het begin van de uitzending en het vertrek van Derksen te bekijken.