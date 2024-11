Jaarrekening Standard kleurt nog altijd ferm rood, maar... er is ook goed nieuws te melden

De financiële resultaten van Standard Luik zijn afgesloten en geauditeerd, met nog steeds een verlies van iets meer dan 20 miljoen euro, schrijft LDH. De update heeft er wel toe geleid dat enkele potentiële kopers opnieuw interesse hebben getoond in de club.

Standard zal naar verwachting in december de jaarrekening voor het seizoen 2023-24 publiceren. Hoewel de rekeningen eind oktober afgerond en gecontroleerd zijn, blijft het verlies boven de 20 miljoen euro, ondanks een kapitaalsverhoging van 25 miljoen euro door de investeringsgroep A-Cap begin oktober.

Dit kapitaal werd voornamelijk gebruikt om een deel van de schulden af te lossen en leveranciers te betalen, en was dus geen directe geldinjectie. Het verlies is grotendeels te wijten aan een seizoen zonder Europees voetbal of deelname aan de Champions Play-offs, terwijl de loonkosten hoog bleven en bepaalde transfers in het afgelopen jaar enkele miljoenen hebben gekost.

De geplande publicatie van de jaarrekening bij de Nationale Bank, die al in de data-room beschikbaar is, heeft bij sommige potentiële kopers nieuw leven ingeblazen, omdat het hen een duidelijker beeld geeft van de financiële situatie van de club.

Hoewel er nog geen concrete verkoopbeweging is, heeft A-Cap wel bevestigd bereid te zijn om de komende weken opnieuw geld te investeren. Dit zou Standard moeten helpen om te voldoen aan de licentievereisten en de lopende kosten te dekken.

Toch wil A-Cap, dat de club overnam van 777 Partners, deze situatie niet eindeloos rekken. Het is echter cruciaal dat er een geschikte koper gevonden wordt.