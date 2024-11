Aston Villa-coach Unai Emery legt al wat druk bij Nicky Hayen en co: "Club Brugge heeft meer ervaring dan wij in Europa"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge ontvangt vanavond Aston Villa. Bezoekende coach Unai Emery blikte al even vooruit op het duel.

De tegenstanders van hoog niveau volgen elkaar op voor Club Brugge: na Dortmund en AC Milan speelt blauw-zwart woensdag tegen Aston Villa om hun tweede overwinning te behalen in de Champions League dit seizoen.

Bezoekende coach Unai Emery heeft het Jan Breydelstadion voor een eerste keer betreden en de perszaal ontdekt. Tijdens zijn persmoment voor de wedstrijd, heeft hij uitgelegd dat hij erg op zijn hoede is voor de Bruggelingen.

"Ik heb veel respect voor Club Brugge. Ze hebben zelfs meer ervaring dan wij in Europa. Vorig jaar speelden ze de halve finales van de Conference League, waar ze verloren van Fiorentina. Dat zegt veel", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Aston Villa wil Liverpool aan de top van het klassement vergezellen

Met 9 op 9 (de Villans zijn de enigen met een perfecte score samen met Liverpool) straalt Aston Villa terecht veel zelfvertrouwen uit: "Wij zijn favoriet en als we op ons best zijn, zal Club het moeilijk hebben. Maar zij kunnen zich ook in onze positie bevinden, zoals toen wij van Bayern München wonnen. Club Brugge kan op die manier Aston Villa worden."

De zege tegen (1-0 tegen de troepen van Vincent Kompany) Bayern herinnert eraan dat de troepen van Unai Emery zich kunnen aanpassen aan verschillende speelstijlen. Zal Club er toch in slagen om weer een knappe prestatie neer te zetten zoals tegen Dortmund en AC Milan? In ieder geval moeten ze efficiënter zijn voor doel.