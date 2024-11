Club Brugge komt met prachtig jubileum in Champions League: de naakte cijfers

Club Brugge neemt het vanavond om 18.45 uur op tegen Aston Villa in zijn vierde Champions League-wedstrijd van het seizoen. De Bruggelingen mogen een erg leuk jubileum vieren, want ze zitten aan 100 matchen op het Kampioenenbal.

Club Brugge was erbij tijdens de eerste editie van de Champions League onder zijn huidige vorm in het seizoen 1992-1993. Blauw-zwart begon eraan met twee zeges tegen Maccabi Tel Aviv en schakelde ook Austria Wien uit.

In de groepsfase werden ze derde in een groep met Marseille, Rangers en CSKA Moskou. Daarmee waren ze wel bij de beste zes teams van Europa dat jaar. De rest is geschiedenis, want het was het begin van een lange rij.

Tussen 1992 en 2024 speelde blauw-zwart al elf keer mee in de groepsfase. Er was een verrassende zege op bezoek bij AC Milan en twee jaar geleden werd de tweede ronde gehaald na een tweede plaats in een groep met Atlético Madrid, Porto en Bayer Leverkusen.

Club Brugge heeft overigens ook meer Europese ervaring dan Aston Villa. Als we ook alle voorgangers van de Champions League en de andere Europese bekers toevoegen, dan zit Club aan 365 wedstrijden. Dat is vier keer zoveel als Aston Villa.

Hans Vanaken de recordhouder

Bij de spelers van Club Brugge is Hans Vanaken de man die al de meeste Champions League-wedstrijden op zijn palmares heeft staan. Hij speelde al 51 keer in het kampioenenbal en scoorde daarin tien doelpunten in de groepsfase en twaalf in totaal - dat zijn allemaal records bij Club Brugge.

Gert Verheyen is met 37 wedstrijden het nummer twee, Brandon Mechele (34) en Simon Mignolet (32) zitten hem op de hielen in deze campagne. Bij de negen goals van Lambert, de acht van Balaban of de zeven van Verheyen zit niemand uit de huidige selectie in de buurt.

27 overwinningen, 45 nederlagen

Van de 99 eerdere wedstrijden in de Champions League - voorrondes inclusief - werden er 27 gewonnen door Club Brugge. Er waren ook 27 gelijke spelen en jammer genoeg ook 45 nederlagen te noteren.

Dieptepunt was de 0 op 18 in 2016-2017, met onder meer zware nederlagen tegen Kopenhagen en ook geen puntengewin tegen Porto of Leicester City. Benieuwd wat match 100 kan geven voor de Bruggelingen. Er staat in ieder geval veel op het spel voor de Belgische clubs deze week ...