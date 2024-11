Op weg naar Europese glorie: wat staat er op het spel voor Club Brugge, Anderlecht, Gent & co?

Het wordt opnieuw een hele drukke week in de Europese competities. Ook voor de Belgische teams, die in vijfvoud in actie komen. Voor diverse ploegen zou het wel eens een belangrijke wedstrijd kunnen gaan worden om de ambities waar te gaan maken.

Naast sportief en financieel gewin voor Club Brugge, Union SG, Anderlecht, KAA Gent en Cercle Brugge is er ook de situatie van de coëfficiënt. Met oog op wie weet ooit extra Europese plaatsen of betere Europese tickets voor de nummers 2 en 3 uit het klassement is dat van belang.

We hebben er ook wel een aantal prima jaren opzitten. Twee seizoenen geleden behaalden we niet minder dan 14.200 punten. En ook vorig seizoen behaalden de teams uit de Jupiler Pro League 14.400 punten. En met dit seizoen in het achterhoofd mag er enigszins gedroomd worden van een extra ticket in de Champions League.

🫣 Met 2 spannende slotfases in Gent 🇧🇪 en Anderlecht 🇧🇪 slepen we uiteindelijk nog 2 overwinningen op 4 wedstrijden uit de 🔥

Dat is toch mooi + 0.800 coëfficiëntenpunten 🥲, maar wat denken jullie? Deze week 🍺 halfvol of toch eerder halfleeg? pic.twitter.com/HPm9adDcBi — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) October 24, 2024

We zijn echt wel prima bezig, want ook dit seizoen begonnen we voortvarend. Momenteel staan we achtste op de UEFA-ranglijst, door de bonuspunten voor Club Brugge dat rechtstreeks in de Champions League zit hebben we ook dit seizoen al een paar goede zaken gedaan.

De komende twee jaar verliezen we nog vrij zwakke jaren en kunnen we dus mogelijk verder doorstijgen, Nederland op plaats zes is ondertussen al een team kwijt in Europa. En met vijf in de groepsfase gaan was van groot belang.

🇮🇹🇩🇪 Italy and Germany are currently top of UEFA Coefficient rankings. 📈



This means 5th place in Serie A & Bundesliga will recieve automatic UCL qualification. pic.twitter.com/x2BzNG3fY8 — EuroFoot (@eurofootcom) April 12, 2024

36 kansen op puntengewin

Zo kregen we niet minder dan 36 kansen om extra punten te vergaren in de League Phase. Club Brugge, Anderlecht en Union SG kregen acht wedstrijden, Cercle Brugge en KAA Gent kregen er zes. Ondertussen pakte Club Brugge 3 op 9 in de Champions League.

Anderlecht zit aan 9 op 9 in de Europa League, Union SG aan 1 op 9. Cercle Brugge en KAA Gent hebben 3 op 6 in de Conference League. Alles samen zitten we aan 19 op 39, waardoor we ongeveer op de helft van de mogelijke gesprokkelde punten zitten.

Another European week for Portugal's 5 representatives in this season's UEFA club competitions. It's been excellent coefficient-wise so far for Portugal but tough games this week.



Sporting v Man City

Bayern v Benfica

Porto v Lazio

Elfsberg v Braga

Vitória v Boleslav pic.twitter.com/5NPl2vmUWv — Tom Kundert (@PortuGoal1) November 5, 2024

De directe concurrenten van België, Portugal en Tsjechië, zijn op dit begin van het seizoen bij de twee beste landen van Europa. Portugal staat tweede, Tsjechië zesde op dit moment voor dit seizoen. België staat op dit moment 'amper' achtste in de Europese ranking van dit seizoen. Langzaam maar zeker verliezen de Nederlanders terrein en zien ze de Portugezen naderen.

Geen reden tot paniek

Reden tot paniek? Voorlopig zeker nog niet, want we houden voorlopig gelijke tred met een aantal landen én alle vijf onze vertegenwoordigers kunnen in principe nog de top-24 halen. Deze week zou wel eens een cruciale week kunnen zijn, omdat er verschillende ploegen punten kunnen sprokkelen. Die kunnen ook van tel zijn om in de eindafrekening minstens de top-24 te halen van de diverse bekers.

Op die manier volgen er ook na Nieuwjaar nog extra wedstrijden. Club Brugge heeft een lastige opdracht in eigen huis tegen Aston Villa, maar kan met een stuntje wel de weg naar de top-24 openbreken. Villa heeft voorlopig knap 9 op 9 in de CL.

Belangrijke week

Anderlecht heeft met Rigas FC in principe een haalbare kaart richting een 12 op 12, want de Letten pakten nog maar één puntje. Union gaat het dan weer moeilijker krijgen AS Roma, dat na een 4 op 9 ook wil scoren.

Gent heeft in eigen huis tegen Omonia Nicosia in principe geen enkele andere keuze dan winnen als ze nog de top-8 zouden ambiëren, verder is de vraag of Cercle Brugge deze keer wél vol voor een Europese overwinning zal gaan bij het verraderlijke LASK Linz.

Welke teams ziet u deze week winnen? Laat het ons weten in de poll!