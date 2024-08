Op naar betere en meer Europese tickets? De coëfficiëntenpolonaise én de kansen voor Club Brugge, Anderlecht, Union, Gent en Cercle Brugge onder de loep

Het Belgisch voetbal floreert dus als nooit tevoren. De Europese coëfficiënt zou ons op termijn na een aantal topjaren zelfs betere Europese tickets kunnen gaan opleveren. Dromen mag, zeker na de voorbije twee seizoenen.

Club Brugge blijft de hoogst gerangschikte Belgische ploeg in de UEFA-ranking. Dat is natuurlijk geen verrassing na de halve finale van blauw-zwart in de Conference League. Club Brugge staat nu op de 25e plaats.

Daarmee staat het pas net achter ronkende namen als AC Milan, Juventus en FC Sevilla. Ook Gent, Union, Antwerp en Anderlecht staan ondertussen in de Europese top-100, zoals na afgelopen seizoen ook bleek uit deze statistiek.

© photonews

Mogelijk kunnen we de komende weken en maanden blijven stijgen. Twee seizoenen geleden behaalden we niet minder dan 14,200 puntten. En ook vorig seizoen behaalden de teams uit de Jupiler Pro League 14,400 punten.

Daardoor zijn we echt wel prima bezig. Momenteel staan we achtste op de UEFA-ranglijst, door de bonuspunten voor Club Brugge én de 10 op 12 in Europa voor KAA Gent en Cercle Brugge verzamelden we ook dit seizoen al 1,900 punten.

Op naar een nieuw topseizoen?

De komende twee jaar verliezen we nog vrij zwakke jaren en kunnen we dus mogelijk verder doorstijgen, Nederland op plaats zes is ondertussen al een team kwijt in Europa. En vanuit de Pro League doen we er ondertussen ook alles aan om de kansen te maximaliseren voor de Belgische teams.

Zo wordt de wedstrijd tussen Cercle Brugge en KAA Gent van eind augustus zelfs uitgesteld om beide ploegen extra kansen te geven om zich te gaan plaatsen voor een Europese groepsfase, zodat we opnieuw met vijf de groepsfase ingaan.

© photonews

De kansen zijn er zeker toe. Bovendien zijn er nu al drie teams zeker van een Europese groepsfase. Club Brugge stroomt in tijdens de Champions League, Union SG kan zich plaatsen voor de Champions League maar heeft zeker het vangnet van de Europa League.

Anderlecht van zijn kant opent in de Europa League, maar gaat bij verlies door naar de groepsfase van de Conference League. Enkel Cercle Brugge en KAA Gent zijn nog niet zeker van minstens acht extra Europese wedstrijden.

Belgium 🇧🇪 is another country set up really well for scoring big. Three teams are already safely in, and the remaining two have favorable chances to join them.All five Belgian teams in league phase of CL/EL/ECL is the baseline scenario. pic.twitter.com/w3u4vAmMeW — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 9, 2024

Voor de start van het Europese seizoen werden de kansen wel gewikt en gewogen. Cercle Brugge heeft 74% kans om in een Europese groepsfase terecht te komen, voor KAA Gent was dat 61% kans omdat zij geen enkel vangnet hebben.

Cercle Brugge moet nog één keer een ronde overleven. Hetzij tegen Molde in de Europa League, hetzij in de play-offs van de Conference League als tegen Molde wordt verloren. Gent moet eerst voorbij Silkeborg en daarna nog voorbij een laatste tegenstander. Beide ploegen zouden in de play-offs van de Conference League reekshoofd zijn.