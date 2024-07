Vijf Belgische clubs in top-100 van UEFA: deze teams doen de beste zaken voor ons land

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De UEFA heeft zijn nieuwe ranking onthuld op basis van de coëfficiënten van de verschillende clubs. We vinden liefst vijf Belgische teams in de top-100. Het Belgisch voetbal floreert dus als nooit tevoren.

Club Brugge blijft de hoogst gerangschikte Belgische ploeg in de UEFA-ranking. Dat is natuurlijk geen verrassing na de halve finale van blauw-zwart in de Conference League. Club Brugge staat nu op de 25e plaats.

Daarmee staat het pas net achter ronkende namen als AC Milan, Juventus en FC Sevilla. Club Brugge is een belangrijke speler op het Europese toneel en laat onder andere de drie grote clubs uit Nederland, (PSV, Ajax en Feyenoord) achter zich.

© photonews

KAA Gent blijft de tweede Belgische ploeg in de ranking met een mooie 48e plaats, niet ver van clubs als Fenerbahçe, Kopenhagen en Tottenham. De Buffalo's zijn er elk jaar opnieuw bij in de Europese competities en lieten vooral in de Conference League al mooie dingen zien.

Union blijft vooruitgang boeken

Nadat het zich opnieuw kwalificeerde voor de knock-outfase van een Europees toernooi staat Union Saint-Gilloise ondertussen al op de 60e plaats, voor bijvoorbeeld Galatasaray, Monaco, Lyon en Celtic. Antwerp zit daar niet ver achter, op de 73e plaats.

© photonews

Als laatste Belgische ploeg in de top-100 staat Anderlecht op de 92e plaats. Genk bevindt zich 20 plaatsen lager op plek 112, daarna moet je verder naar beneden kijken voor de volgende Belgische ploegen.

Cercle Brugge, Standard en Charleroi staan respectievelijk op de 141e, 142e en 143e plaats door de Europese ranking van de Belgen. Manchester City blijft bovenaan de ranking, gevolgd door Real Madrid en Bayern München.