De nieuwe Erling Haaland is gearriveerd: deze twee absolute topclubs vechten al om Man City-killer

De Zweedse spits Viktor Gyökeres maakte indruk door Manchester City te vernederen met een hattrick voor Sporting Lissabon. Met maar liefst 48 doelpunten in 2024 is hij momenteel de meest trefzekere speler in Europa.

Gyökeres verklaarde na de wedstrijd: "Je moet je niveau opkrikken tegen betere tegenstanders." Zijn opmerkelijke viering met een "Bane-masker" na elk doelpunt versterkt zijn imago van een mysterieuze en vechtlustige spits die graag het tegendeel bewijst. Gyökeres’ carrière startte in Stockholm bij Brommapojkarna, waar zijn talent aanvankelijk werd onderschat. Via een transfer naar Brighton belandde hij uiteindelijk bij Coventry in de Engelse tweede klasse, waar hij uitblonk met 38 doelpunten in twee seizoenen en zich in de kijker speelde als een gedreven, hardwerkende spits. In 2023 verruilde Gyökeres Coventry voor Sporting Lissabon voor een bedrag van 24 miljoen euro. Met 29 goals en 9 assists loodste hij Sporting naar de Portugese titel, en in de Champions League bleef hij zijn indrukwekkende vorm bevestigen. Zijn sterke prestaties hebben zijn marktwaarde omhooggestuwd en interesse gewekt van topclubs. Barcelona en Manchester United hebben beiden hun oog op hem laten vallen als mogelijke aanwinst. Of Gyökeres bij Sporting blijft, lijkt twijfelachtig. Zijn huidige coach, Ruben Amorim, zou binnenkort naar Manchester United kunnen verhuizen, wat de kans op een hereniging vergroot. Ook Barcelona volgt zijn prestaties nauwgezet. Met een contract bij Sporting tot 2028 is de vraag echter welk bedrag geïnteresseerde clubs bereid zijn neer te leggen voor de Zweedse spits die momenteel alle verwachtingen overtreft.